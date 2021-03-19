"Объект не является личной собственностью главы республики, не строился на бюджетные средства, тем более, из федеральных программ. Данная информация преподнесена как предположения, в которых происходит подмена понятий. Упоминаемая (в публикации — ИФ) станция "Тайга" действительно является любимым местом зимнего отдыха жителей столицы, которая требует дальнейшего развития в рамках расширения туристической привлекательности Тувы", — сказала Салчак.

При этом она отметила, что в лесу действительно есть небольшая турбаза, где отдыхают гости республики. Она находится в километре от того места, о котором говорилось в видеосюжете.

"Ничего сверхъестественного в ней (турбазе — ИФ) нет. Как правило, гости республики ценят близость к природе. Подобные базы достаточно распространены в республике и доступны всем желающим. Эти дома были построены много лет назад, еще до того, как Шолбан Валерьевич стал главой республики", — пояснила пресс-секретарь.

Данный объект, по ее словам, также не находится в собственности главы региона.

Ранее журналисты независимого "108 канала" показали сюжет об элитном гостевом комплексе в тайге под Кызылом, которого нет на публичной кадастровой карте Тувы.

"Можно рассмотреть несколько добротных построек, есть даже некий водоем явно искусственного происхождения. К участку даже подведена линия электропередач, но на публичной кадастровой карте Тувы эта территория никак не обозначена. У нее нет кадастрового номера. Коттеджи, построенные там, в госреестре не зарегистрированы, — говорит на видео журналистка Альмира Сенди.

Рядом, по ее словам, находится только один разграниченный земельный участок площадью 3 гектара, который имеет адрес: "Республика Тува, Пий-Хемский район, северная сторона верховья реки Сесерлиг". Именно здесь, как отмечает Сенди, глава региона Шолбан Кара-оол когда-то планировал построить горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Тайга".

Депутат Верховного Хурала республики Эрес Кара-Сал, который также появляется в сюжете, говорит, что эта земля с 2015 года находится в аренде у местного жителя Антона Дувектера, который когда-то работал водителем в правительстве Тувы. Договор аренды действует до 2064 года.

"А тот участок, на котором идет строительство, на кадастровой карте никак не обозначен и не зарегистрирован. Это интересно (...) В тайге на бюджетные деньги построен большой туристический комплекс, но доступа туда обычным людям нет. Может быть, это больше похоже на личную резиденцию главы республики, куда он приглашает засаянских высокопоставленных чиновников", — сказал депутат.

Чтобы разобраться в ситуации, депутат пообещал отправить запросы в "соответствующие инстанции".