"С 16 мая авиакомпания AZUR air начинает выполнять полеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Анталью. Летать на популярный турецкий курорт авиаперевозчик планирует раз в две недели на самолетах Boeing 767-300. Рейсы будут чартерными", — говорится в сообщении.

AZUR air станет второй авиакомпанией на направлении — раз в две недели летать в Анталью также будет Pegas Fly, который анонсировал первый рейс на 30 апреля. Рейсы также запланированы на самолетах Boeing 767-300, рассчитанных на 328 пассажиров.

Полет займет 11 часов 50 минут.

Таким образом, частота рейсов в Анталью из аэропорта Елизово вырастет до четырех в месяц. Программа полетов по маршруту у обеих авиакомпаний запланирована до конца весенне-летнего расписания 2021.