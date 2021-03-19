"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец", — сказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Александров и другие фигуранты дела совершили хищение у "Аэрофлота" более 250 млн рублей

Как установило следствие, в 2016 году Александров заключил от имени "Аэрофлота" с адвокатами Сливко и Кибец четыре договора об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах.

"Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании", — отметили в Генпрокуратуре.

На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 гг. обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 млн руб.

Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.