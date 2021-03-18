"Турция в 2021 году примет вдвое больше туристов, чем в 2020, когда влияние пандемии было заметнее. Мы ждем 34 млн зарубежных гостей", — цитирует издание заместителя министра культуры и туризма страны Надира Алпаслана.

В прошлом году Турцию посетило 12,7 млн туристов (из них более 2,1 млн – россияне) – это на 71,7% меньше, чем в 2019 году. Доходы от туризма упали на 65% и составили $12 млрд. Согласно прогнозу, в 2021 году доходы могут составить уже $23 млрд.

По словам Алпаслана, у Турции есть преимущество перед странами Южной Европы – в первую очередь, благодаря программе "Сертификация безопасного туризма", которая в 2020 году сработала очень удачно.

Определенные надежды возлагаются и на вакцинацию: в ближайшее время прививки сделают сотрудники туротрасли. Это также станет преимуществом в конкуренции с европейскими странами.

"Наибольший интерес к Турции сейчас проявляют туристы из России, которые покупают туры по акциям раннего бронирования. Также готовы к поездкам гости из Европы и Великобритании", — отмечает газета.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в январе 2021 года турпоток в Турцию был по-прежнему на 72% ниже, чем в этот же месяц годом ранее. Страну посетили 509,8 тыс. иностранных гостей.

В начале года в Турции действовали строгие ковидные ограничения. С марта их начали постепенно снимать, после чего российские туристы стали активнее бронировать туры в страну.