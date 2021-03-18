По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лабти" было зарегистрировано 3 марта 2021 года. Его уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Род деятельности — территориальное планирование и планировка территорий.

Документ подписали начальник управления клиентского сопровождения государственного сектора Сбербанка Владимир Маринов и генеральный директор ООО "ЛАБТИ" Виктория Рожок.

"Стороны намерены содействовать комплексному развитию внутреннего туризма в России, в том числе в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года и профильных стратегий и программ уровня субъектов РФ, за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, усиления социально-экономической роли туризма и обеспечения доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления для граждан страны", — говорится в сообщении.

В частности, совместные проекты предполагают повышение уровня качества туристской и магистральной инфраструктуры, развитие транспортной доступности регионов РФ, а также увеличение загрузки и снижение влияния фактора сезонности в использовании туристской инфраструктуры.

Кроме того, в планах увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, снижение сроков окупаемости, что, в свою очередь, снимет ограничения темпов развития и модернизации туристской инфраструктуры.

Также сотрудничество направлено на повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения развития туризма, активное вовлечение бизнеса в формирование образовательных программ для туристской отрасли. В планах значится и развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, в том числе для продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского продукта.