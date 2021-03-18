"В результате принятых мероприятий у нас уже гарантировано есть объем 140 тысяч кубов (воды — ИФ) в сутки. Фактически, из объемов работ, которые мы планировали сделать до 2024 года, у нас половина мероприятий реализована", — доложил Хуснуллин в ходе видеомоста с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

"До 2024 года мы планируем увеличить объем подачи воды в республику Крым и Севастополь практически в два раза, до 300 тысяч кубов. Это наша сегодняшняя суточная норма потребления", — напомнил зампред кабмина РФ.

"Реализовывая первоочередные мероприятия, мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший вследствие неприятных погодных условий: два года подряд засушливое лето и недостаток количества дождей, — остановить истощение поверхностных источников водоснабжения и приступить к их наполнению. Хорошая новость. В марте — дополнительный положительный дебит, водохранилища начали дополнительно пополняться водой", — отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что в Крыму, в частности, идет бурение скважин, поэтому есть надежда, что "пройдем курортный сезон без ограничений".

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном — шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках — водопадах и реках, — то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабмин планирует добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.