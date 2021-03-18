"В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 млн человек. Это, конечно, меньше, чем годом ранее, там было 8 млн, но все равно прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру 10 млн туристов в год", — сказал он в ходе онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма.

По словам президента, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, на широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей и общественных пространств.

"Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным и культурным потенциалом должна соответствовать самым высоким мировым стандартам", — подчеркнул Путин.