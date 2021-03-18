"Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на 2 минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что по сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. А за первую половину дня работы программы объем продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований – около 4 тысяч.

"Весна – прекрасное время для путешествий. Программа кэшбека предлагает широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей – это могут быть путешествия в столицы, в Москву или Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты – в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион страны. Весенний период – это и особые туристические впечатления – в середине апреля, например, цветут степные тюльпаны в Калмыкии, а в мае – маральник на Алтае – "сибирская сакура", красоту которой можно увидеть только в России", — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Продажи туров и проживания с кешбэком продлятся до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.

Условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости выбранной туристической услуги, максимум 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена карточкой МИР. Поехать можно в любой регион страны.

В третьем этапе программы участвуют на 40% больше партнеров, всего около 3,5 тысяч отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте Росутризма мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.