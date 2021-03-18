"Что касается снятия ограничений, то конечно, ситуация (в России) лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны... просто жесткие, там улицы пустые, все закрыто. У нас, слава богу, такого нет, идет вакцинация. И, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор (в борьбе с коронавирусом) и то, что предстоит сделать в ближайшее время", — сказал Путин в четверг на встрече с представителями общественности республики Крым и Севастополя, отвечая на вопрос о перспективах снятия ограничений из-за COVID-19 в Крыму для организации детского отдыха и летних отпусков.

По словам Путина, исходя из этого будут строиться планы по летней отпускной кампании, развитию внутреннего туризма.

При этом, подчеркнул глава государства, "будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей".

"Нам нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хотя формально считаются закрытыми, но передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов, и исходя из этих требований, планировать отдых детей и отпускной сезон", — заявил Путин.