"Заболеваемость в крае стабильно снижается. На лечении находится 3 тыс. человек с коронавирусом, что почти в три раза меньше, чем в январе. Такая ситуация позволяет нам постепенно закрывать ковидные госпитали, переводить больницы в привычный режим работы и снимать поэтапно ограничения", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона сообщил о решении оперативного штаба с 5 апреля 2021 увеличить максимально допустимую заполняемость театров, кинотеатров, Домов культуры, стадионов и спортивных объектов с 25% до 50% от вместимости.

Также возобновятся групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах с обязательным соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

"Кроме того, бизнес просит снять ограничения на работу предприятий общепита без уличного входа. Сегодня мы такое решение приняли", — добавил губернатор.

По его словам, с 22 марта будет разрешена работа кафе и рестораны в торговых центрах и офисных зданиях с отдельным залом обслуживания. Однако при этом пока сохранится запрет на работу фудкортов.

С 22 марта также возобновится проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в поликлиниках.

"За этот год многие наши клиники перепрофилировались на борьбу с ковидом и приостановили плановые осмотры. Ранее благодаря профилактике мы имели возможность выявлять огромное количество онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях", — отметил Кондратьев.