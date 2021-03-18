Как сообщает пресс-служба администрации региона, апарт-отель категории 4* расположен на Черноморском побережье в поселке Дагомыс. Для размещения гостей будут подготовлены 442 номера.

Соглашение о реконструкции пансионата "Олимпийский Дагомыс" 1982 года постройки, на базе которого откроется апарт-отель, было подписано два года назад. На сегодняшний день реконструкция здания завершена, подрядчики устанавливают оборудование и мебели в апартаментах. Инвестиции в реконструкцию составляют 2,3 млрд рублей. Отель заработает до конца текущего года в соответствии со стандартами международного оператора Accor Hotels под брендом Adagio, отмечается в сообщении.

Всего в 2021 году в Краснодарском крае реализуется 70 крупных инвестпроектов на общую сумму 50 млрд рублей. В результате в регионе создадут более 4,5 тысяч рабочих мест.

Группа AccorHotels — один из ведущих гостиничных операторов в мире, объединяет 4,5 тыс. отелей. Гостиничный оператор работает в 100 странах. В сегменте "люкс" оператор представлен брендами Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissotel. К брендам среднего ценового сегмента и бутик-брендам относятся Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio. В сегменте "эконом" работают ibis, ibis Styles, ibis budget.