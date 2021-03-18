Соответствующее соглашение было подписано в рамках туристической выставки MITT-2021 между правительством региона, туристической компанией "Гранд Экспресс Тур" ("дочка" ГСЭ) и воронежским ООО "Донэкопарк", реализующим в проект по развитию территорий реки Дон.

Железнодорожные туристические маршруты на поездах "Гранд Экспресс Сервис" будут организованы в рамках проектов "Живая земля Придонья" и "Донэкопарк" и охватят наиболее интересные места по берегам Дона.

Предполагается, что маршруты на туристических поездах будут запущены в октябре текущего года.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург, и является компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым.

В январе 2020 года ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва — Адлер.

В прошлом году поезда "Таврия" ГСЭ перевезли более 1,25 млн пассажиров.