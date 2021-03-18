"В соответствии с проектом, в КоАП РФ будут внесены статьи, предусматривающие ответственность за работу экскурсоводов, гидов-переводчиков и туристических инструкторов без соответствующей аттестации. Контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников возложен на региональные органы власти. Кроме того, предусмотрен государственный контроль за деятельностью организаций, осуществляющих аттестацию инструкторов-проводников", — говорится в сообщении.

По словам Пайкина, который стал одним из авторов законопроекта, меры административной ответственности за нарушение требований законодательства направлены на нелегальный экскурсионный рынок.

"По данным Ассоциации туроператоров России, лишь 15% туристов из Китая пользуются услугами экскурсионных бюро. Теневой рынок экскурсионных услуг негативно влияет на имидж страны за рубежом и снижает уровень безопасности туристов. Новый закон поможет обелить рынок. Мы наблюдаем взрывной рост интереса к внутреннему туризму, и поэтому следует оградить потребителя от некачественных услуг, а профессиональных участников рынка – от недобросовестных конкурентов", — цитирует его пресс-служба.

Кроме того, по мнению Пайкина, профессиональная ответственность инструкторов-проводников на туристических маршрутах должна быть выше, поскольку речь идет о безопасности граждан, в связи с этим штрафы за нарушение требований закона за нелегальную работу туристическими инструкторами предусмотрены более высокие, чем у экскурсоводов.

Срок вступления в силу требований к обязательной аттестации законодатели продлили до 1 июля 2022 года. Действие ранее выданных аттестатов экскурсоводов (гидов), аттестатов гидов-переводчиков и аттестатов инструкторов-проводников продлено до 1 января 2024 года. По словам Пайкина, это позволит получить аттестацию действующим гидам, которые хотят продолжать работу.