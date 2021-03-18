"Мы надеемся, что будет возможно возобновить прямые рейсы между Екатеринбургом и Римом, Римини. Я знаю, что были такие регулярные рейсы. Конечно, все в настоящий момент зависит от пандемии. Но мы очень надеемся, что удастся возобновить (авиасообщение-ИФ) и туристический поток между нашими странами", — сказал Террачано.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Террачано в пятницу в Екатеринбурге обсудили участие Итальянской Республики в выставке "Иннопром" в 2021 году (пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля 2021 года).