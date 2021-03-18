"Такие проекты, как "Новый Мурманск" могут быть реализуемы на обозримом горизонте, уже через 5 лет мы сможем увидеть все, о чем мы сейчас разговариваем, эти проекты реальны. Я думаю, что (стоимость проекта — ИФ) порядка 10 млрд рублей — плюс-минус — то, с чем можно оперировать на горизонте ближайших пяти лет", — сказал Чекунков после рабочего совещания, где был представлен мастер-план "Нового Мурманска".

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил журналистам, что "здесь вопрос финансовой модели, если государство видит в этом долгосрочный спрос и окупаемость, это правильный подход".

Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов отметил, что "принципиально важно, что прорабатывается модель государственно-частного партнерства, важно, что партнером выступает структура ВЭБа, она акцептовала проект, взяла его в разработку".

Работу по созданию мастер-плана проекта выполнила консалтинговая компания "КБ "Стрелка".

"Подготовлен проект концепции "Нового Мурманска", он имеет, на наш взгляд, не сколько региональное, а сколько федеральное, международное значение", — сказал губернатор региона на рабочем совещании по этому проекту.

Чекунков, в свою очередь, упомянул историческое и геополитическое значение Мурманска и отметил его возросшую популярность как туристического направления.

"Тема "Новый Мурманск" важна как пример того, как эволюционирует понятие города и понятие того, зачем город существует в стране. То, что этот щит (город Мурманск — ИФ) стал модным аксессуаром, модным городом, куда стремится молодёжь, социальные сети россиян пестрят тем, как классно они проводят здесь время", — сказал министр, отмечая, что такой успех может стать скоротечным, если не работать над уровнем сервиса и услуг.

Управляющий директор "КБ "Стрелка" Екатерина Кучерявенко во время презентации мастер-плана "Нового Мурманска" отметила, что проект "имеет огромный потенциал с точки зрения туризма". Согласно расчётам "Стрелки", соотношение туристов и местных жителей в Мурманске в 12 раз выше, чем в сопоставимых северных городах в мире и в перспективе "Новый Мурманск" будет ежегодно принимать до 30 федеральных, региональных и международных мероприятий.

"Территория проекта отличается выгодным расположением. Для успешной реализации проекта необходимо преодолеть вызовы, связанные с низким качеством городской среды и отсутствием аттрактов для жителей и гостей города", — сказала Кучерявенко.

К преимуществам территории "Нового Мурманска", по мнению "КБ "Стрелка", относятся близость к центру города, наличие набережной. Кроме того, эта территория входит в границы территории опережающего развития "Столица Арктики" и Арктической зоны РФ с налоговыми преференциями.

Гостиничные операторы Accor и InterContinental Hotel Group выразили заинтересованность в участии в проекте, сообщил "Интерфаксу" Долгов.

"Действительно, очень важно, что InterContinental и Accor выразили заинтересованность в данном проекте. Действительно, условия с учётом имеющихся преференций очень льготные, хорошие для того, чтобы заходить и делать бизнес", — сказал Долгов по итогам рабочего совещания.

"Мы послушали презентацию "КБ" Стрелка, срок окупаемости порядка 18 лет, это хорошо для таких вложений. Поэтому я уверен, что они будут участвовать", — добавил сенатор.

В списке участников совещания говорится, что в нем по видеосвязи участвовали директор международной сети InterContinental Hotel Group по развитию в России, СНГ, Грузии, Украине и Прибалтике Алексис Фейя, а также генеральный директор Accor по России, Грузии, Украине и странам СНГ Алексис Деларофф.

Проект редевелопмента, оператором которого выступает ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", предполагает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера. Площадкой для "Нового Мурманска" выбрана территория площадью около 38 тыс. кв. м на промышленной территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году — ИФ). Первые строительные работы могут начаться в 2022 году.

ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", учрежденное Корпорацией развития Мурманской области, возглавляет бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

"Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" в течение года может получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики".