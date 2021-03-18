"Встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, обсудили широкий спектр вопросов по линии ведомства: авиакомпании, осуществляющие рейсы в наш регион, в ближайшее время получат возможность дополнительного субсидирования полётов в Калининградскую область из других регионов страны в рамках постановления 1242", — написал Алиханов.

Как сообщалось, в рамках постановления N1242 в 2021 году 12 российских авиакомпаний осуществляют рейсы по 269 субсидированным маршрутам по всей стране. На льготные авиабилеты выделено более 7 млрд рублей. Авиакомпании планируют перевезти 3,7 млн пассажиров по льготным тарифам.

Субсидии на полеты в Калининград в настоящее время получают 9 авиакомпаний.