С просьбой оказать содействие в организации работ по восстановлению и сохранению Анастасиевской часовни с росписями под Ольгинским мостом к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась обеспокоенная псковичка.

Глава региона на личном приеме граждан сообщил, что вопрос с сохранением часовни уже прорабатывается специалистами. Так, по словам директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александра Голышева, в этом году будут проведены первоочередные противоаварийные работы по консервации монументальной живописи.

В дальнейшем часовню планируется перенести на другое место, что позволит уберечь ее от подтопления и излишней вибрации от движения автотранспорта. В настоящее время разрабатывается проект, согласно которому часовня будет перенесена на 40 метров в сторону кампуса ПсковГУ.

"Для часовни будет подготовлен трехметровый постамент, подведены коммуникации. После аккуратного перемещения часовни начнутся общереставрационные работы и полная реставрация живописи", — отмечается в сообщении пресс-службы областной администрации.

Этот вопрос, как подчеркнул Ведерников, приобретает особую актуальность в связи с планируемым капитальным ремонтом Ольгинского моста. В настоящее время готовится проектная документация по объекту.

Анастасиевская часовня — памятник архитектуры, созданный в начале XX века двумя выдающимися деятелями: архитектором Алексеем Щусевым и художником Николаем Рерихом.

В 1969 году, когда разбирали старый мост через реку Великую, часовня оказалась под угрозой сноса. Ее спасли псковские энтузиасты, которые распилили часовню, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола.