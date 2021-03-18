Это следует из перечня поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые он дал после поездки в Республику Алтай. Документ размещен на официальном сайте правительства.

"Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и организациями проработать вопрос об определении приоритетных туристических направлений с целью возмещения части расходов туроператоров на реализацию внутренних чартерных программ и о результатах доложить в правительство до 5 апреля 2021 года", — говорится в документе.

В преамбуле поясняется, что речь идет о нерегулярных рейсах, а сама мера позволит снизить стоимость туристических услуг.

Как сообщалось, в 2020 году туроператоры впервые организовали чартерные программы в регионы РФ, куда раньше не было туристической перевозки. Это позволило увеличить турпоток, в частности, в Бурятию, Калининградскую область, на Алтай, в Хакасию.

Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму также получено совместно с правительством Республики Алтай подготовить предложения по предоставлению льготных кредитов для малых и средних предприятий на срок до 10 лет для строительства отелей категории 3*.

Еще одно поручение Ростуризму, Минтрансу, МИД, Минэкономразвития и ФСБ касается развития туризма в приграничном с Казахстаном районе горы Белуха.

"Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и правительством Республики Алтай проработать с казахстанской стороной вопрос о режиме российско-казахстанской границы, определив особый правовой статус ее перехода, в целях развития туристической зоны в районе горы Белуха Республики Алтай", — говорится в документе.