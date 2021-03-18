"Думаю, что в этом году мы это падение в 15% (2020 года — ИФ) сгладим и выйдем на показатель 2019 года. Плюс, за счет расширения крыльев сезона и увеличения турпотока именно в низкий сезон, над чем мы сейчас достаточно активно работаем, думаю, у нас еще будет прирост в 10-15%", — сказала Догузова в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше показателя 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.