Согласно сообщению пресс-службы МИД Киргизии, между генеральным консульством Киргизии в Екатеринбурге и "Уральскими авиалиниями" достигнута предварительная договоренность об открытии сезонного авиасообщения по этому маршруту.

В сообщении "Уральских авиалиний" отмечается, что полеты будет выполняться один раз в неделю.

Сообщается также, что с началом летней навигации авиакомпания планирует рейсы в Тамчи и из других городов России: Минеральных Вод, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону.

По данным пресс-службы авиакомпании, Тамчи — это третье направление "Уральских авиалиний" в Киргизию. В настоящее время в расписании уже есть рейсы в Бишкек и Ош из Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска, Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ростова-на-Дону.