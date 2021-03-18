"Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы развития туристической отрасли были одной из основных тем рабочей повестки Мишустина на Алтае.

"По итогам встречи с представителями туристического бизнеса Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму поручено до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трёхзвёздочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет. Решение должно быть предусмотрено в рамках индивидуальной программы развития региона", — сообщает пресс-служба.

Как сообщается, простимулировать развитие туристической отрасли поможет и снятие инфраструктурных ограничений. Минцифры и Минэнерго по поручению Мишустина должны до 30 апреля рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами.

Республика Алтай стала вторым регионом в рабочей поездке Мишустина по Сибирскому федеральному округу. В ходе командировки он также побывал в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Кемеровской областях.

Республика Алтай входит в число десяти российских регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для них разработаны специальные программы социально-экономического развития, на реализацию которых ежегодно выделяется дополнительное финансирование.