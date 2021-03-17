"Мы открылись 12 марта и, согласно последним подсчетам, приняли уже 774 человека. Это не сравнить с турпотоком в новогодние каникулы, но главное, что все желающие могут попасть на экскурсию, за бортом в прямом и переносном смысле никого не остается", — рассказал Тимофеев.

Он отметил, что до пандемии наблюдалось два высоких сезона — с декабря по март и с июня по август.

Собеседник агентства добавил, что в течение года, пока ледокол был вынужденно закрыт для посещений, работники арктического выставочного центра продолжали работать. В частности, была проведена исследовательская работа с архивной документацией первого в мире ледокола, изучены и оцифрованы книги приказов и судовые журналы.

"Такая работа помогает восстановить детали и факты, внести уточнения в ранее опубликованные сведения о ледоколе, добавить информацию в экскурсионные программы. Например, ранее считалось, что за время работы ледокола на его борту в качестве членов экипажа ходили более 5 тыс. человек, но сейчас, благодаря изученным документам, судовым ролям, мы установили достоверную численность — 3 тыс. человек", — пояснил Тимофеев.

Кроме того, была разработана видео-экскурсия и 3D экскурсия по ледоколу, которые доступны на сайте "Атомфлота".

Как сообщалось, ледокол-музей "Ленин" возобновил работу 12 марта. Сотрудники выставочного центра работают в масках и перчатках, а также раз в неделю проходят тестирование на COVID-19. В экскурсионную группу входит до 20 человек, при этом посетителям измеряют температуру при входе.

Ледокол был недоступен для посещения с 30 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса.

В 2016 году ледокол "Ленин" получил статус памятника истории и культуры федерального значения. В октябре 2018 года состоялась церемония вручения паспорта и охранного обязательства.

Ледокол-музей "Ленин" является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Мурманской области. По подсчетам "Атомфлота", ледокол-музей посетили около 500 тыс. человек. На борту судна регулярно проходят экскурсии, визиты делегаций, проводятся официальные мероприятия и образовательные проекты. На ледоколе размещен информационный центр по атомной энергии и постоянно действующая экспозиция "Атом и Арктика".

Ранее эксперты заявляли, что ледокол пользуется большим спросом у туристов из КНР.

Весной 2014 года по программе приграничного сотрудничества "Коларктик" на борту ледокола "Ленин" был открыт мультимедийный музейно-образовательный комплекс Arctic Expo Centre — Nuclear powered icebreaker Lenin. На реализацию проекта было выделено около 1,177 млн евро. Разработкой дизайна занималась британская компания Sarner, за производство выставочного оборудования отвечали специалисты российской группы компаний "Синяя чайка".

Ледокол "Ленин" — первое в мире судно гражданского назначения с ядерной установкой — был заложен 24 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, сдан министерству морского флота 3 декабря 1959 года. В 2009 году ледокол пришел к месту своей вечной стоянки у понтонного причала морского вокзала в Мурманске. С 2010 года на его борту на постоянной основе начал функционировать музей.