Соглашение подписано в ходе 27-й Международной туристической выставки MITT-2021, которая проходит в Москве.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, соглашение будет способствовать установлению прямых взаимовыгодных связей между Тульской областью и Дагестаном для развития туристской отрасли и продвижения регионального турпродукта на отечественный и зарубежные рынки.

Также в ходе презентации Тульской области глава облкомитета обратила внимание на то, что традиционно основную часть турпотока в регион составляют гости из Москвы и Московской области, в 2020 году — это 63,7%. В этой связи планируется совершить перезагрузку межрегиональных маршрутов с Московской областью в преддверии летнего туристического сезона.