"Падение въездного туризма в Россию в 2020 году составило более 93%. Всего приехало 336 тыс. путешественников, из них 322 тыс. — в первом квартале. Въезд сейчас на нуле. Мы надеемся, что 2021 год не станет хуже 2020", — сказал он на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021.

По его словам, граница России сейчас приоткрыта, приезжают немногочисленные индивидуальные путешественники.

"Но нужно понимать, что как только начнут открываться границы, во всем мире начнется конкуренция за туристов. Чтобы участвовать в этой конкуренции, России нужна максимальная информационная открытость. Маркетинг других стран довольно агрессивный и серьезный. Также нужно доносить информацию о том, что в России, в Москве все работает – открыты рестораны, достопримечательности", — считает Тополкараев.

Среди других важных условий – сокращение вопросов в анкете на электронные визы, поскольку сейчас анкета "сильно перегружена" ими.

"Кроме того, России нужно чем-то выделяться среди остальных – так, вакцинные туры могли бы стать конкурентным преимуществом", — заметил эксперт.

По его мнению, туристов стоит ждать с нескольких рынков.

"Думаю, что в больших объемах в Россию поедет арабский регион после празднования Рамадана (после 12 мая – ИФ). С октября планируют путешествия азиатские страны – Тайвань, Гонконг, Таиланд, Юго-Восточная Азия в целом. Европа и Латинская Америка надеется на осень", — сказал Тополкараев.

По данным Погранслужбы ФСБ, с целью туризма в 2020 году Россию чаще всего посещали граждане Китая, Южной Кореи, Германии, Израиля и Франции.