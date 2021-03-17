"Мы думаем, что Турция примет около 6 млн россиян в этом году (в докризисном 2019 году Турцию посетили 7 млн российских туристов – ИФ). И еще от 1,5 до 2 млн дадут все остальные направления – Кипр, Греция, Болгария, Тунис. К осени также вполне возможно открытие Египта", — сказал он на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021.

Таким образом, по словам Тополкараева, суммарно российский выездной рынок может подняться до 7-8 млн. "Падение по сравнению с успешным 2019 годом составит 40-50%, но это все равно в 2-2,5 раза лучше, чем в 2020 году", — заметил он.

По данным Погранслужбы ФСБ России, общее число поездок россиян за рубеж в 2020 году снизилось на 70%, до 14,1 млн, с целью туризма – на 80%, до 3,7 млн. В топ-5 популярных страны вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Германия и Италия. Почти все поездки россияне совершили в первом квартале года.