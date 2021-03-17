"В момент, когда кризис только начинался, у нас объем обязательств туроператоров перед гражданами составлял 44 млрд рублей. Эта цифра сократилась в три раза, и сегодня объем обязательств перед туристами составляет 14 млрд", — сказала она на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Догузова подчеркнула, что сумма по-прежнему достаточно большая, но "она сокращается в части внутренних и зарубежных поездок в режиме реального времени".

"Банкротств туроператоров, несмотря на кризис, не произошло. Бизнес продолжал выполнять обязательства", — заключила она.

По словам главы Ростуризма, большая часть обязательств из этой суммы – это Турция, с которой границы и туризм открыты.

"То есть, эта сумма начнет постепенно таять с момента открытия курортного сезона. Либо деньги возвращаются, либо граждане получают услугу. Тут у нас опасений по большей части цифры нет", — сказала Догузова.

Она отметила, что туристу нужно, чтобы ему вернули деньги либо чтобы он съездил отдохнуть.

"По закону, который был принят, срок обязательств туроператоров перенесен до конца 2021 года. До этого момента туроператоры должны либо свозить туриста, либо вернуть деньги. Мы исходим из того, что подавляющее большинство туристов получат услуги. Мы ведем мониторинг по отдельным небольшим компаниям, и у многих из них объем обязательство покрывается теми финансовыми гарантиями, которые у них есть", — сказала она.