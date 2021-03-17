По его словам, аргументы есть в пользу обеих сторон. Так, российские направления популярны потому, что туристы опасаются закрытия выездных. Кроме того, есть беспрецедентная поддержка спроса со стороны государства – например, программа кешбэка.

"С другой стороны, внутренний рынок значительно перегрелся: в прошлом году с июля спрос на отдых в России был очень высоким. Кроме того, есть недостаток качественных объектов размещения, отсутствует конкуренция между ними. Из-за этого растут цены на внутреннем рынке, и иногда довольно существенно", — отметил Тополкараев.

А вот в Турции, по его словам, прямо противоположная ситуация.

"Результаты прошлого года кошмарные для турецкой туристической отрасли. Уже сейчас понятно, что массового туризма из Европы туда летом не будет. Отели не могут позволить себе стоять полупустыми второй год подряд", — заметил Тополкараев.

По его мнению, единственный рынок, способный быстро реагировать на изменение соотношения цена-качество – это Россия. И именно на РФ, по словам Тополкараева, будут направлены основные маркетинговые усилия турецкой стороны. При этом, добавил он, с учетом падения турецкой лиры, цены для россиян как минимум не будут расти, а в какие-то периоды будут и падать.

"В этой связи по выезду мы испытываем определенный оптимизм. Мы сравниваем результаты раннего бронирования по Турции с 2019 годом. По мере заполнения российских курортов и исчезновения из продажи наиболее популярных объектов мы наблюдаем все больший рост бронирований по Турции", — заключил он.

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турцию посетили, по данным Погранслужбы ФСБ, почти 1,5 млн российских туристов. Она стала самым востребованным зарубежным направлением отдыха россиян.

Турпоток в Краснодарском крае в 2020 году снизился примерно на 30% по сравнению с 2019 годоа – до 12 млн человек.