На проведение работ в текущем году выделено 82 млн рублей.

"Возрождение Торгового городка — крайне важная работа, которую нужно активно вести совместно с населением. Прошу держать этот вопрос на контроле и постоянно докладывать о ходе проведения работ", — отметил губернатор региона Николай Любимов.

Восстановить "Торговый городок" планируется в течение трех лет. В 2021 году запланированы благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей (ранее инфраструктуры, кроме электричества, в "Торговом городке" не было), а также разработка архитектурной концепции павильонов и концепции благоустройства станции юннатов. В 2022 году начнется капитальный ремонт павильонов и запуск первых бизнес-проектов; в 2023 планируется полноценный запуск "Торгового городка" и благоустройство станции юннатов.

Рязанский "Торговый городок" открылся 27 октября 1955 года как региональная ВДНХ. С конца 50-х здесь продавали одежду, обувь, парфюмерию, мебель, книги, хозтовары, стройматериалы, а территория комплекса была местом отдыха рязанцев. В 1990-е годы Торговый городок пришел в упадок, а сейчас многие павильоны превратились в руины.