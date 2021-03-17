3% сограждан намерены посетить страны ближнего зарубежья и столько же респондентов намерены поехать отдохнуть в страны дальнего зарубежья.

Согласно результатам исследования, каждый четвёртый россиянин (24%) планирует во время отпуска в этом году путешествовать по России, около трети (31%) собираются отдохнуть дома, на даче намерен провести отпуск каждый шестой (16%).

Социологи отмечают, что 5% сограждан пока не знают, как будут проводить отпуск в этом году.

Всероссийский опрос был проведён 28 февраля 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.