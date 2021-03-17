Как сообщил зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев на пресс-конференции в среду, приступить к реализации этой программы планируется уже в 2021 году, выполнение основной части мероприятий запланировано на 2023-2024 годы.

Так, по словам Алексеева, планируется создание искусственного водоема, прокладка пеших благоустроенных маршрутов (терренкуров) и пешеходных дорожек на территории курорта.

Глава Таштагольского района Владимир Макута сообщил, что в планах — создание пешеходной зоны и прокладка велодорожки между сектором "А" курорта и одноименным поселком Шерегеш, вблизи которого расположен курорт, а также обустройство ручья, который течет от сектора А курорта до жилмассива.

Макута добавил, что представители бизнес-сообщества, развивающего курорт, предложили создать управляющую компанию, которая взяла бы на себя выполнение хозяйственных функций (в том числе водоснабжение, водоотведение, расчистка дорог, вывоз ТБО).

Алексеев сообщил, что такая управляющая компания будет создана. Предполагается, что на нее, в том числе, будут возложены функции по развитию курорта.

"Такие управляющие компании на ряде крупных курортов созданы, они показывают свою эффективность. Мы изучили этот опыт и понимаем, что нам это (тоже — ИФ) необходимо делать. Возможно, с привлечением частных инвестиций или в рамках ГЧП, но мы эту УК будем создавать", — сказал Алексеев.

По его словам, управляющая компания также будет взаимодействовать с крупными операторами развивающихся секторов "Б" и "Е", и "вместе с администрацией будет входить в совещательный и коллегиальный органы, которые принимают решение по земельным участкам".

Алексеев также сообщил о планах увеличить протяженность горнолыжных трасс курорта до 100 км к 2030 году. Согласно продемонстрированной в ходе пресс-конференции презентации, в настоящее время их протяженность составляет порядка 56 км. Таким образом, протяженность трасс панируется удвоить.

Зампредседателя правительства региона также напомнил, что проект комплексного развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года и получит за 4 года 3,27 млрд рублей бюджетных средств, на 77% из федерального бюджета (около 2,5 млрд рублей), остальное — из бюджета Кузбасса.

Алексеев уточнил, что около 700 млн рублей будет выделено в текущем году, по 1 млрд рублей — в 2022-2023 годах, оставшаяся часть средств — в 2024 году.

Согласно представленным в ходе пресс-конференции материалам, 1,1 млрд рублей будет направлено на реконструкцию очистных сооружений пгт Шерегеш (как сообщалось, соответствующий аукцион отыгран в 2020 году, очистными сооружениями поселка пользуются также и объекты курорта). Кроме того более 1,4 млрд рублей будет вложено в реконструкцию системы водоснабжения для курорта и жилого комплекса Таштагольского района, а также в систему водоотведения для сектора "Б". Более 366 млн рублей направят на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 534 млн рублей — на строительство газовой котельной для сектора "Б", 70 млн рублей — на строительство пожарно-спасательного депо в поселке Шерегеш. Кроме того более 760 млн рублей будет вложено в строительство автодорог.

Горнолыжный курорт Шерегеш включает 26 горнолыжных трасс, на его территории находятся 80 гостиниц, 18 канатных дорог, 62 кафе и ресторана. В минувший сезон 2019-2020 годов Шерегеш из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако, принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню всего предыдущего сезона. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, на 10 марта 2021 года на Шерегеше зафиксировано 1,4 млн посещений с начала горнолыжного сезона.