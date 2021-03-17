Речь идет о рейсах из Красноярска в Благовещенск, Краснодар, Сочи, Симферополь и Владивосток (будет выполняться авиакомпанией "Аврора").

Полеты в Благовещенск (время в пути — 3 часа 25 минут) будут выполняться ежедневно кроме воскресенья, в Сочи (5 часов 45 минут) — ежедневно кроме понедельника, во Владивосток (5 часов) — по будним дням.

Улететь самолетами "Аэрофлота" из Красноярска в Симферополь (время в пути 6 часов) можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам, в Краснодар (5 часов 45 минут) — по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A319 (во Владивосток).

Ранее со ссылкой на данные сервиса "Яндекс-Расписания" сообщалось, что "Аэрофлот" внес в летнее расписание часть рейсов регионального хаба авиакомпании в Красноярске: в Братск, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Омск, Сочи, Симферополь, Томск и Тюмень.

Эти прямые рейсы, по-прежнему, отображаются в "Яндекс-Расписаниях", однако, на сайте авиакомпании продажа билетов по данным направлениям (кроме Сочи и Симферополя) не открывалась.

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, — "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево". Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга ("Пулково").

"Аэрофлот" дважды переносил открытие авиахаба в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и резким снижением пассажиропотока: с 29 марта на 1 июня 2020 года и с июня 2020 года на июнь 2021 года.