"Прошла информация, что в Евросоюзе готовят введение "ковидных паспортов". Я думаю, нам тоже нужно над этим задуматься в каком-то виде, может быть, в каком-то облегченном. Если мы это сделаем грамотно, это будет способствовать открытию въездного туризма. Мы уже показали всему миру, что наша прививка самая стабильная. И в этой ситуации, в ситуации пандемии, мы можем показать, что и отдых в нашей стране наиболее безопасный. Я считаю, что это наша дополнительная возможность, которую необходимо использовать", — сказал депутат на конференции в рамках туристической выставки MITT-2021.

Евросоюз обсуждает введение "ковидных паспортов" или сертификатов о вакцинации для того, чтобы туристы с прививками могли путешествовать по странам объединения. С инициативой внедрения таких документов выступили страны Южной Европы, в частности, Греция, экономика которой сильно зависит от туризма. Страна уже объявила, что начнет пускать российских туристов с прививками с 14 мая.

Пока неизвестно, будет ли включать европейский сертификат вакцины, разработанные в таких странах, как Китай или Россия. При этом часть стран ЕС, в частности, Франция выступает против введения документа, так как считает, что это приведет к дискриминации непривитых граждан.