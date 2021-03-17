"Легендарный горнолыжный спуск в купальниках вновь пройдет в горах Сочи. По доброй традиции с 7 по 11 апреля 2021 года на курорте "Роза Хутор" пройдет самый зажигательный карнавал весны – BoogelWoogel", — говорится в сообщении.

Карнавал проводится на курорте с 2016 года. Каждый год более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках, в этом году он запланирован на 10 апреля.

Кроме того, 8 апреля состоится спуск "курса доллара" в арт-медицинских масках. 9 апреля помимо карнавального пройдет и еще и пижамный спуск. 10 апреля к ним добавится еще свадебный спуск. В этом году впервые пройдет ночной арт-спуск.

В сообщении говорится, что хедлайнерами карнавала в этом сезоне станут артисты The Hatters и Шура.

"По традиции планируются и самые зрелищные и креативные состязания: прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, кубок горнолыжных конструкторов и конкурс сноубордической красоты Мисс BoogelWoogel", — сообщает пресс-служба.