Как сообщается на сайте Госдумы, согласно правительственному законопроекту, для получения российской туристической визы достаточно будет подтвердить бронь в гостинице, в то время как сейчас требуется ваучер туроператора.

Отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит близким родственникам россиян проще получить российскую визу. Для этого российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде иностранного родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не потребуется.

Кроме того, согласно законопроекту, для иностранных родственников увеличится до года срок действия многократных частных виз.