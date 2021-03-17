"Вместимость отелей Египта в настоящее время составляет 205 тыс. номеров. К концу 2021 года она вырастет на 4,8% — до более чем 215 тыс. комнат. Сейчас уже готовы 4 тысячи номеров", — пишет издание.

Как отмечает газета, новые комнаты будут введены в эксплуатацию после снятия глобальных ограничений на поездки.

Средняя загрузка гостиниц Египта с начала 2021 года и до середины февраля составила около 50% — это разрешенный правительством максимум. До пандемии коронавируса загрузка была на уровне 80%.

Египет возобновил международный туризм в начале июля 2020 года в трех мухафазах – Красном море, Южном Синае и Матрух. Туристов принимают 725 обычных и 75 гостиниц на воде в Луксоре и Асуане.

"При этом заполняемость отелей в Хургаде лучше, чем в Шарм-эль-Шейхе, из-за активного интереса местных туристов. Они также охотно посещают археологические памятники в таких областях, как Луксор, Асуан, Красное море и Александрия", — отмечает Arab News.

Доходы Египта от туризма в 2020 году упали на 70% — до 4 млрд долларов. Количество путешественников сократилось с 13,1 млн в 2019 году до 3,5 миллиона в прошлом году. Вклад туризма в ВВП Египта составляет около 15%.