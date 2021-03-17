Согласно продемонстрированной в ходе пресс-конференции презентации, Azimut Hotels намерена построить 4 гостиницы (категорий 3-5*, на 150 номеров каждая). Кроме того, компания планирует строительство конгресс-центра площадью 3,5 тыс. кв. метров, шале, горнолыжных трасс и комплекса апартаментов.

По словам Алексеева, Azimut Hotels до 2026 года планирует вложить в развитие формирующегося сектора "Б" горнолыжного курорта более 6 млрд рублей. "Azimut начинает реализацию (своих планов — ИФ) с 2021 года", — отметил зампредседателя правительства.

В свою очередь, Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система"), согласно презентации, намерена создать в другом развивающемся секторе курорта Шерегеш — секторе "Е" — гостиничный комплекс "Cosmos Шерегеш" (4*, 250 номеров). По словам Алексеева, к проектированию отеля группа уже приступила, предполагается, что "в 2023 году отель в секторе "Е" должен появиться".

Кроме того, в планах Cosmos Hotel Group строительство банного комплекса, канатных дорог и "вклад в инфраструктурное развитие сектора", уточнил Алексеев. По его словам, "в ближайшие три года предварительный объем инвестиции (Cosmos Hotel Group в развитие Шерегеша) — около 2 млрд рублей". Он отметил, что сотрудничество с компанией в рамках развития Шерегеша запланировано до 2029 года, первый этап — до 2025 года. Вместе с тем, Алексеев не уточнил, какие объекты (помимо отеля) в какие сроки будут строиться.

Cosmos Hotel Group — портфельная компания АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса, является одним из крупнейших гостиничных операторов в России с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров.

Azimut Hotels управляет сетью из 40 отелей (около 7 тыс. номеров) в 32 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным РБК, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.

Горнолыжный курорт Шерегеш включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км), на его территории находятся 80 гостиниц, 18 канатных дорог, 62 кафе и ресторана. В минувший сезон 2019-2020 годов Шерегеш из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако, принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, на 10 марта на Шерегеше зафиксировано 1,4 млн посещений с начала горнолыжного сезона.