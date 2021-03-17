В Госкомстате отмечают, что большинство визитов в страну в январе-феврале было не связано с туризмом, что обусловлено пандемией коронавируса и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.

За прошедший период 33,3% посетителей составили граждане из РФ, 28,8% — Турции, 14,9% — Ирана, 10,4% — Грузии, 2,4% — Украины, 1,2% — Великобритании, 1% — Беларуси, по 0,7% — Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, 0,6% — Италии,0,5% — Германии, 0,3% — США, 0,3%, 4,5% — граждане других стран.

Согласно статистике, число граждан ЕС, посетивших Азербайджан в январе-феврале, сократилось в 4,3 раза — до 2,8 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 5,6 раза, до 11 тыс. человек, из стран СНГ — в 5,2 раза, до 28,3 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-февраль сократилось в 13,5 раза — до 60,9 тыс. человек. При этом 47,3% выезжали в Турцию, 17,3% — Россию, 10,5% — Грузию, 8,3% — Иран, 16,6% — другие страны.

По итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.