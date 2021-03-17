Соответствующие изменения были внесены в региональный закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".

"Изменения предусматривают расширение перечня критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых в сфере туризма. Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 млн рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться налоговые льготы, — приводятся в сообщении слова председателя Воронежской областной думы Владимир Нетёсова.

В частности, закон направлен на освобождение от налога вновь создаваемого имущества.

Нетёсов отметил, что ранее инвестпроекты в сфере туризма не были включены в категорию особо значимых, для которой предусмотрены различные меры господдержки.

"Нововведение будет являться одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития инфраструктуры регионального туризма", — отметил председатель облдумы.

Также сообщается, что в настоящее время девять организаций уже потенциально выразили готовность реализовывать соответствующие проекты на территории региона.

В настоящее время в Воронежской области меры господдержки оказываются представителям малого и среднего бизнеса, задействованных в сфере сельского туризма, который в регионе отнесен к приоритетным направлениям в турсфере. В частности, на региональном уровне предусмотрено предоставление господдержки для развития материально-технической базы объектов сельского туризма в форме грантов.

Кроме того, в регионе предоставляются субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" на мероприятия по созданию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта и туристских ресурсов региона на внутреннем и международном рынках.