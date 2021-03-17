"С более широким раскрытием международного авиасообщения мы пока не видим каких-то тенденций к увеличению числа завозных случаев, но вместе с тем очень внимательно отслеживаем эту ситуацию. Особо под контролем у нас находятся граждане, которые возвращаются из Англии, где выявлена циркуляция особого подвида штамма вируса", — сказал он во время пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в среду.

По данным Козловских, с 1 августа 2020 года в регион прибыли 62 тыс. 863 человека, среди них у 1 тыс. 16 выявлена коронавирусная инфекция.

Между тем, как отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, риски заражения при отдыхе в других странах остаются.

"Я однозначно считаю, что спокойнее будет отдыхать на курортах и санаториях Российской Федерации, чем подвергать себя дополнительным рискам", — сказал он.

В связи с этим, по мнению Крекова, тренд на использование внутренних курортов в этом сезоне будет одним из самых главных.

В Свердловской области на утро 17 марта зарегистрировано более 80,3 тыс. случаев коронавируса. Число выздоровевших и выписанных на настоящий момент почти достигло 73,5 тыс. человек, 2 тыс. 553 пациента скончались.