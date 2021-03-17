"Контракт (на строительство судна — ИФ) планируем заключить в этом году, но контракт будет ориентировочно рамочный, после чего уже будем делать и технический проект, появятся конкретные параметры сроков строительства, бюджета", — сказал Рахманов, отвечая на вопрос о планах строительства второго круизного лайнера для "Водохода".

"При этом мы исходим из предположений, что это будет относительно длинная серия однотипных судов, которые мы будем предлагать не только для "Водохода", но и для других, возможно российских, потребителей. Технические параметры сейчас формируются, и, когда мы определимся с панелью поставщиков и с техническим проектом, уже можно будет говорить о бюджете и, соответственно, о поддержке, вероятно министерства промышленности через известные лизинговые схемы по финансированию строительства этих судов", — сообщил Рахманов.

По словам Рахманова, суда серии будут аналогичны круизным лайнерам проекта PV300, но рассчитаны не на 300 пассажиров, а максимум на 200 человек.

В феврале генеральный директор "Водохода" Ришат Багаутдинов сообщал о планах строительства второго круизного лайнера. Компания обсуждает проект с ОСК, судно будет прототипом теплохода "Мустай Карим", но меньших размеров, говорил он.

Лайнер проекта PV300 "Мустай Карим" строился с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта: изготовителем выступал завод "Красное Сормово" (входит в ОСК), заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее — "Гознак-лизинг"), получателем — ООО "Водоходъ".

Судно вышло в первый рейс в августе 2020 года. На лайнере, рассчитанном на 329 пассажиров, предусматриваются 169 кают "стандарт" и две каюты "люкс". На теплоходе также расположены несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.

Круизный лайнер "Мустай Карим" стал первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Еще один круизный лайнер "Петр Великий" проекта PV300 строится на астраханском судостроительном заводе "Лотос" (входит в ОСК) по заказу "Московского речного пароходства" (МРП, входит в холдинг AEON Романа Троценко).