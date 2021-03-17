"Предположительно, именно здесь (у деревни Самолва — ИФ) в 1242 году произошла знаменитая битва, ознаменованная победой русского войска во главе с князем Александром Невским над армией Ливонского ордена", — сказано в сообщении.

Кроме того, к юбилею князя будет завершена реставрация фасада церкви Михаила Архангела 15 века, установленной неподалеку в честь победы войска благоверного князя, а также рассматривается возможность реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

По сообщению пресс-службы обладминистрации, основной площадкой для проведения торжественных мероприятий в Пскове станет монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.

Как отмечают в пресс-службе администрации области, в год празднования 800-летия князя Александра Невского в Псковской области запланирована широкая программа мероприятий. Так, к годовщине битвы на Чудском озере Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником планируется проведение передвижной выставки "Александр Невский. Спаситель русской земли", а специалисты Центра детского и юношеского туризма и экскурсий разработали экскурсионный маршрут для школьников области по местам боевой славы Александра Невского "Кто к нам с мечом придет...".

Летом в Пскове запланированы традиционные Международные Александро-Невские образовательные чтения, а также концертная программа "Славься, Русь!" с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сводного хора коллективов Пскова и Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра. Кроме того, в течение года в муниципалитетах запланирована реализация ряда тематических научных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.