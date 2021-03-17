"С 17 марта по 17 апреля возможен сход снежных лавин искусственного происхождения с различных склонов исполина", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают туристов не приближаться к Ключевскому.

Побочный прорыв образовался на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2 тыс. 850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Прорыву присвоено имя выдающегося советского ученого-вулканолога Георгия Горшкова.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 г. до 8 февраля 2021 г.