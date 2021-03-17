"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", — сказал он.

Говоря о перспективах восстановления российского внутреннего рынка, он отметил, что "Аэрофлот" ожидает его полноценного восстановления уже в 2022 году.

"Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 года только в 2023 году", — добавил Полубояринов.

Как сообщалось, за 2020 год, ознаменованный пандемией COVID-19, "Аэрофлот" получил 123,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 13,5 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка группы снизилась в годовом выражении на 55,4%, до 302,2 млрд руб.