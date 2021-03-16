Костин напомнил, что новый круизный лайнер компании "Мустай Карим" в 2020 году принял первых пассажиров. В текущем году с началом навигации судно выйдет в рейсы в Азово-Черноморском бассейне.

"В планах компании строительство других судов — это, к примеру, скоростные катамараны с корпусами из композитных материалов "Грифон". Первый из них предполагается запустить в эксплуатацию в этом году. Будем эксплуатировать его на Черном море, предполагаемый маршрут — Новороссийск — Геленджик — Сочи, сейчас ведем работу по его подготовке для перегона в регион Черного моря", — сказал Костин.

"Следующий большой проект "Водохода" — это замена действующих "Метеоров", которые сейчас эксплуатируются в порту Санкт-Петербург, на так на так называемые "Eco Cruiser". Это катамараны, но уже принципиально с другим двигателем, на электродвижении. Соответствующий контракт заключен буквально несколько недель тому назад, тоже будем строить, уже в следующем году планируем, что они начнут выходить на маршруты Санкт-Петербурга", — сообщил замгендиректора "Водохода".

"Следующий большой проект, который предполагаем реализовывать в Москве — это также суда на электродвижении, которые будут эксплуатироваться в режиме waterbus, то есть круглогодичная навигация, перевозка пассажиров по двум маршрутам. Соответствующая работа совместно с правительством Москвы ведется. Договор на строительство таких судов также уже заключен", — сказал он.

"Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Водоходъ" принадлежит кипрской Volga-Baltic Cruise Line Limited. Руководит компанией Ришат Багаутдинов, председателем совета директоров круизного оператора является бывший заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.