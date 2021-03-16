Согласно опросу Экономического, социального и экологического совета Франции, 67,1% респондентов выступает решительно против, еще 5,6% — против этой идеи. 20,2% придерживаются положительного мнения о таких паспортах, 5,1% — скорее положительного. 2% не определились.

Исследование проводилось с 17 февраля, в нем приняли участие более 110 тыс. человек.

Еврокомиссия сообщила 19 января 2021 года, что работает над созданием сертификатов о вакцинации в полном соответствии с законодательством ЕС о защите данных, что обеспечит непрерывность лечения. При этом в ЕС отмечали, что еще предстоит решить, как целесообразно использовать эти документы, чтобы не нарушались права граждан и не подвергались дискриминации те, кто не привился от коронавируса.

25 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что страны ЕС договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации".

ВОЗ изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, но пока не приняла решения о необходимости введения таких документов.