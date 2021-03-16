Документ опубликован во вторник на сайте комитета.

"Передать в безвозмездное пользование сроком на 100 лет религиозной организации (Санкт-Петербургской епархии — ИФ) для использования в соответствии с целями деятельности организации, определенными ее уставом, нежилые помещения, расположенные в здании по набережной реки Монастырки, дом 1, литера Д", — говорится в распоряжении.

В документе перечислены три помещения, составляющие второй этаж Благовещенской церкви, которые епархия запрашивала три месяца назад. Площадь помещений — около 400 квадратных метров.

В начале декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости возвращения Русской православной церкви объектов на территории Александро-Невской лавры. Любимова ответила, что вопрос находится на рассмотрении.

В середине декабря митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в комитет имущественных отношений города заявку на передачу РПЦ помещений второго этажа Благовещенской церкви. Позже он сказал, что считает возможным по закону вернуть в собственность РПЦ три церкви на территории Александро-Невской лавры: Благовещенскую, Тихвинскую и Лазаревскую.

В комитете имущественных отношений разъясняли, что Благовещенская церковь Александро-Невской лавры, где расположен Музей городской скульптуры, может быть передана церкви лишь частично.

"Помещения на первом этаже здания (Благовещенская усыпальница — ИФ) не будут передаваться церкви. Надгробные памятники не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и не предназначены для богослужебных целей. Места погребения по закону могут быть только государственными или муниципальными", — сказали в комитете.

В Благовещенской усыпальнице, в частности, похоронен Суворов. Усыпальница остается в управлении Музея городской скульптуры. Второй этаж занимала экспозиция музея, сейчас она демонтирована, для нее подбирают новое помещение.