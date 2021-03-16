В аэропорту установлены устройства сканирования штрихового кода с экранов мобильных электронных носителей и информационная система, состоящая из электронной базы данных. Воспользоваться электронным посадочным талоном могут только пассажиры авиакомпаний, подтвердивших эту услугу.

"Электронный посадочный талон со штрих-кодом направляется пассажиру на мобильное устройство после самостоятельной онлайн-регистрации на рейс. Он содержит имя и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку, номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация", — говорится в пресс-релизе.

Электронный посадочный талон предъявляется в аэропорту на экране мобильного устройства при прохождении предполетного досмотра; на выходе на посадку в самолет; бортпроводникам при входе в самолет. При прохождении предполетного досмотра необходимо предъявлять паспорт.

Возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе, в аэропорту сохраняется. Посадочные талоны выдаются пассажирам на бумажных носителях на стойках регистрации.