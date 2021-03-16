"Ситуация критическая. И худшее еще впереди", — отметил представитель профсоюза Виржиль Кайэ.

Оборот магазинов, занимающихся продажей лыж, сноубордов, экипировки и другого спортивного горного оборудования, в этот зимний сезон упал на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2018/2019 года, который не был затронут пандемией.

В профсоюзе указали на срочную необходимость финансовой поддержки со стороны государства, поскольку наибольшую часть выручки магазины и производители лыжного оборудования получают в зимнее время года.

Большинство горнолыжных курортов в мире в этом году не смогли в полной мере принять отдыхающих из-за действующих ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Во Франции ранее подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились дохода в примерно 1 млрд евро. Теперь они просят финансовой помощи у правительства. В Верхних Пиренеях подсчитали, что закрытие горнолыжных курортов лишило экономику одного только этого французского департамента 200 млн евро.

Изначально планировалось, что горнолыжные курорты во Франции откроются 7 января, затем в феврале, однако власти страны не разрешали им открывать сезон из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.