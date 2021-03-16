"Пандемия дала сумасшедший карт-бланш для внутреннего туризма. Даже у TUI, который всего два года занимается Россией, в 2020 году объем вырос в пять раз. В этом году объем продаж в 16 раз превышает показатели 2019 года. Мы хотим отвезти, может быть, даже миллион туристов по России. Для нас это большой объем, учитывая, что мы были сфокусированы на зарубежный туризм", — сказал он на конференции в рамках туристической выставки MITT-2021 в Москве.

По словам Демуры, чартеры необходимы для перевозки туристов там, где нет достаточного объема регулярной перевозки. В частности, такая ситуация сложилась в Бурятии, куда туроператор впервые организовал чартерные программы летом 2020 года и зимой 2021.

"Все туристы летали на Байкал в Иркутскую область. Мы увидели, что у Бурятии есть потенциал, договорились с Ростуризмом о законопроекте по субсидиям на чартерные рейсы. Пока он не принят, но есть хорошие шансы, что это случится в ближайшее время. И при условии, что государство может компенсировать часть перевозки, такие примеры, как Байкал, мы хотим распространить минимум на 20 регионов. Как только будет принят законопроект о субсидиях, минимум 20 чартерных программ полетят по России. Поэтому есть экономическая целесообразность, мы будем это делать", — подчеркнул глава TUI России.

Он также выразил надежду, что российские регионы правильно воспользуются сложившейся уникальной возможностью для развития внутреннего туризма.

"Я надеюсь, что регионы правильно этим воспользуются. Не будут ситуативно задирать цены, а инвестируют в стандарты сервиса. Очень приятно, что часть регионов вкладываются в сервис и инфраструктуру, мы видим их потенциал и будем им помогать", — сказал Демура.