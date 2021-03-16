"Пока мы находимся в тех ограничениях, которые есть. Хотя, конечно, мы все в ожиданиях, очень надеемся все-таки, что ко Дню театра могут сделать подарок и мы все-таки расширим свою аудиторию", — сказал Кибовский на пресс-конференции в Москве.

При этом Кибовский отметил, что пока руководство столичного департамента культуры исходит из тех covid-требований, которые актуальны на текущий момент.

Всемирный день театра отмечается 27 марта, в этот день в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров".

В Москве в настоящее время действует ограничение на заполняемость залов театров: не более 50% от общей вместимости.